Patricio Torres encabeza el primer Comité Conjunto entre Chile y la Unión Europea

El ministro de Relaciones Exteriores (s), Patricio Torres, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, copresidieron el primer Comité Conjunto Chile–Unión Europea, establecido en virtud del Acuerdo Marco Avanzado (AMA).

Chile y la Unión Europea reafirmaron su alianza estratégica durante un reciente comité celebrado en la Cancillería chilena, un encuentro clave que permitió seguir fortaleciendo los lazos y el diálogo entre ambas partes.

En este sentido, las autoridades abordaron una extensa agenda de trabajo que incluyó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, el impulso al comercio y la inversión, la defensa del multilateralismo y los avances en ciencia y tecnología.

Además, coordinaron esfuerzos en áreas vitales como el cuidado de los océanos, la protección civil y la preparación conjunta ante desastres.

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