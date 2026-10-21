Parlamentaria australiana sufre la amputación de ambas piernas tras ser atropellada intencionalmente

La parlamentaria australiana Helen Haines sufrió la amputación de ambas piernas tras ser atropellada intencionalmente el lunes cerca de su oficina, en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria. La información fue confirmada este miércoles por su esposo, Phil Haines.

"Lo que pasó el lunes fue un incidente horrible que causó heridas graves a Helen", ha dicho Haines desde un hospital de Melbourne en el que está ingresada su mujer. "A causa del mismo, sufrió el lunes la amputación de la pierna izquierda. Esperábamos que pudiera salvarse su pierna derecha, pero (...) los cirujanos han tenido que amputarla", ha detallado.

"Sabemos que es una luchadora, que es una persona decidida a hacer lo mejor, con nuestro apoyo y amor, para recuperarse", ha destacado. "Eso es lo que esperamos", ha manifestado Haines durante una rueda de prensa junto a la gobernadora general de Australia, Samantha Moystyn.

Por su parte, Moystyn ha llamado a abordar los desacuerdos y las diferencias de manera pacífica y a "ejercitar el músculo de la decencia". "No tenemos que estar todos de acuerdo, pero debemos hacer frente al asunto, no a las personas", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

La Policía del estado de Victoria imputó el martes tres delitos al hombre acusado de atropellar intencionalmente a Haines. El sospechoso, identificado como Brendan Nugent, de 43 años, es conocido de la parlamentaria.

Según confirmó la familia del sospechoso, Haines "ha sido amiga durante más de 20 años" y que el incidente del lunes fue "devastador" e inconcebible".

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