Papa Francisco donó sus últimos 200 mil euros para ayudar a los presos antes de morir

A penas uno días antes de su muerte, el Papa Francisco realizó una donación personal de 200 mil euros destinada a los presos de una cárcel y un centro de menores en Roma, capital de Italia.

El líder de la Iglesia Católica limpió con agua los pies de reos de distintas cárceles italianas durante los Jueves Santos de su Pontificado.

Incluso, el pasado jueves llegó la prisión de Regina Coeli a visitar a los convictos, aunque no pudo realizar el ritual a causa de su delicado estado de salud.

Y en las últimas horas, se reveló que el argentino donó lo que eran "sus últimas posesiones".

"Hace pocos días, el Santo Padre se desplazaba a Regina Coeli para gritar al mundo con toda su fuerza la necesidad de prestar atención a los detenidos. Les donó sus últimos bienes, 200.000 euros de su cuenta personal", dio a conocer el monseñor Benoni Ambarus, obispo delegado para la caridad y las cárceles, al diario 'La Repubblica'.

Esta donación fue destinada a una fábrica de pasta del centro penitenciario para menores Casal del Marmo, en Roma.

"Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa para esta fábrica de pasta y que si conseguíamos cubrirla bajaríamos los precios de la pasta, venderíamos más y podríamos contratar más chicos", agregó.

"Él me respondió: 'Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta'. Y me dio 200.000 euros", aseguró Ambarus.

