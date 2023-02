Padre de Nicolás Zepeda ad portas de apelación: "Se le dará nuevamente la oportunidad de demostrar su inocencia"

El padre de Nicolás Zepeda, quien fue declarado culpable del homicidio de Narumi Kurosaki, habló respecto al juicio y entregó detalles sobre la instancia de apelación que se llevará a cabo este 21 de febrero.

En entrevista con TVN, Humberto Zepeda, declaró que siguen reuniendo mucha información, "más que todo, en ciertos detalles claves en este caso", apuntando a que "se le dará a Nicolás nuevamente la oportunidad de demostrar su inocencia".

"Seguimos muy convencidos de que se está culpando a la persona equivocada en este lamentable caso. Nicolás es absolutamente inocente de lo que se le culpa", aseguró.

Cabe recordar que durante el primer juicio, Nicolás fue sentenciado a 28 años de cárcel y a pagar más de 114 millones de pesos a la madre y a las hermanas de la víctima, junto con otros 4 millones de pesos al exnovio de la fallecida.

Al ser consultado sobre la decisión de apelar a este dictamen, el padre señaló que su hijo "no ha cambiado una letra respecto a lo que viene diciendo desde hace 6 años. Y la persona realmente responsable de este hecho está libre caminando por alguna calle en Francia o en otro lugar".

"Existen muchos detalles del caso que la opinión pública desconoce. Recordemos que lamentablemente no existe ninguna prueba o evidencia científica que asegure la existencia de una persona que haya perdido la vida", comentó.

"No sabemos con exactitud ni existen pruebas concretas de cómo, cuándo ni donde desapareció o perdió la vida Narumi. No existen testigos presenciales del hecho. No existen imágenes ni grabaciones de las cámaras de videovigilancia que capten el hecho, aún existiendo 29 cámaras en todo el campus", añadió.

"Según la prensa de la época, existe una imagen de una cámara de la residencia universitaria que captó a Nicolás saliendo solo y con su maleta de equipaje del edificio en la madrugada de ese día. ¿Qué pasó? Lo que grabó la cámara desapareció y ésta fue retirada del edificio", señaló.

“Tampoco se encontró ningún arma homicida ni se encontraron huellas de ADN de Narumi en el vehículo que utilizaba Nicolás para movilizarse esos días. Ni en el portamaletas ni en los asientos traseros", detalló.

Cabe recordar que, de acuerdo al fiscal Étienne Manteaux, la víctima fue asesinada en su habitación el 5 de diciembre entre las 3:15 y las 3:21 de la madrugada. El persecutor aseguró que el homicidio fue por asfixia y que el cuerpo fue arrojado al río Doubs, según su "hipótesis más probable".

Sobre esta conclusión, Humberto Zepeda sostuvo que "se buscó por muchos días en el bosque, lugar donde se supone la llevaron (…) y también en el rio Doubs y no se encontró absolutamente nada".

Además, denunció que "no se hizo ninguna reconstitución de escena (...) sino que todo fue desde la oficina de un policía. Al menos en 4 ocasiones, ingresaron personas al dormitorio de Narumi antes que ingresaran los investigadores, incluido el novio francés". En este sentido puntualizó que "el sitio del suceso estaba absolutamente contaminado, habían sido arregladas muchas cosas".

Respecto a esta nueva instancia que se dará durante este martes, comentó que "cuando una persona es inocente, pero es juzgada en otro país, con otro idioma, otras leyes y otras costumbres es muy difícil todo".

"Es muy cuesta arriba, pero en nosotros siempre existirán fuerzas para luchar y lograr comprobar la inocencia de nuestro hijo. Apostamos por la verdad y la justicia", concluyó.

