Pacto nuclear en tensión: Irán frena inspecciones y acusa a EE. UU. de "ruido mediático"

Las autoridades de Irán reiteraron este miércoles que no existen planes para permitir inspecciones en las instalaciones nucleares atacadas durante la guerra ni sobre el material nuclear que posee Teherán, al tiempo que criticaron a Estados Unidos por intentar "crear un hecho consumado mediante el ruido mediático".

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, aseguró que durante la cumbre celebrada en Burgenstock, Suiza, orientada a avanzar en un acuerdo final con Estados Unidos, no se concretó ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pese a que este la había solicitado.

"A pesar de su solicitud", afirmó el diplomático, no se realizó ningún encuentro con el representante del organismo internacional.

Asimismo, el alto funcionario fue categórico al descartar una apertura inmediata a las inspecciones internacionales. "Tampoco existe ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron objeto de ataques ni a los materiales nucleares", señaló.

Con estas declaraciones, Gharibabadi desmintió la versión entregada por Washington, que ha insistido en que habrá inspecciones inminentes y que Teherán "ha aceptado totalmente el mayor nivel de inspecciones nucleares" como parte de las conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo definitivo.

En esa línea, el viceministro iraní insistió en que estos asuntos solo serán abordados dentro del marco de un acuerdo final, el cual, según sostuvo, dependerá de una "acción práctica de la otra parte para poner fin a todas las sanciones". De esta forma, Teherán volvió a reiterar que solo avanzará en las negociaciones si se cumplen los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar.

Por su parte, este mismo miércoles, el director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró que las inspecciones en las centrales nucleares iraníes comenzarán "pronto", en medio de las discrepancias existentes entre Teherán y Washington respecto al proceso.

Estas inspecciones "deben ser llevadas a cabo", afirmó Grossi durante una rueda de prensa en Japón, en el marco de una visita a la central nuclear de Fukushima. "Estamos analizando cómo y dónde realizarlas, pero empezaremos pronto las inspecciones", subrayó.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que el OIEA será el encargado de realizar las inspecciones nucleares en Irán como parte del acuerdo, indicando que estas se efectuarán "en el momento oportuno".

Además, el mandatario insistió en que Irán ha aceptado "someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel" durante un periodo "infinito", una afirmación que, por ahora, continúa siendo rechazada por las autoridades iraníes.

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