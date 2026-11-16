Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, se someterá a un segundo juicio el próximo año .

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior del condado de Plymouth en Massachusetts, tomó la decisión este lunes y fijó el inicio del juicio para el 29 de marzo de 2027 .

La fiscalía, que expresó su voluntad de seguir adelante con un juicio con jurado, aún no precisó qué cargos enfrentará Clancy .

La defensa interpretó que la mujer volvería a enfrentar los mismos cargos de asesinato en primer grado que en el primer juicio .

La fiscalía había pedido que el juicio se celebrara en mayo por problemas de agenda , mientras la defensa solicitó que se hiciera antes de que Sullivan se jubile en junio para evitar un cambio de juez .

Ese juicio se prolongó durante varias semanas este verano boreal y Sullivan lo declaró nulo el 4 de septiembre , cuando los 12 miembros del jurado no lograron ponerse de acuerdo sobre un veredicto tras siete días de deliberaciones.

Once de ellos se inclinaban por absolver a Clancy por falta de responsabilidad penal y uno discrepó.

Clancy, de 36 años, enfrentó en el primer juicio tres cargos de asesinato en primer grado, delito que consiste en matar a otra persona de forma deliberada y premeditada.

Si es condenada por ese delito, la pena sería de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El fiscal de distrito aún no ha confirmado oficialmente si mantendrá esos cargos. La fiscalía podría optar por cargos menos graves, como asesinato en segundo grado, que se aplica cuando se causa ilícitamente la muerte de otra persona con dolo o imprudencia extrema y sin premeditación. En ese caso, Clancy podría renunciar a un juicio con jurado y pedir que un juez decida el caso. Cabe señalar que la mujer no niega haber matado a sus hijos. Su defensa sostiene que en ese momento sufría una psicosis posparto grave y que, por ello, no era penalmente responsable. La fiscalía alega que Clancy actuó de forma intencional; argumenta que planeó el ataque y sabía lo que hacía. En el primer juicio, ambas partes coincidieron en que Clancy estranguló a sus tres hijos el 24 de enero de 2023 en el sótano de la vivienda familiar, en Duxbury, Massachusetts. (Imagen: Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO