Omacha: La historia del "hombre delfín" colombiano nombrado Explorador del Año de National Geographic

Los delfines rosados habitan en los ríos y lagos de la cuenca del Amazonas, navegando a través de los bosques inundados durante la temporada de lluvias.

"Cuando me sumergí, se me cayó y salí muy triste. Dije, 'ah, perdí esta bandana'. De pronto, sentí a alguien que me empujaba, y un delfín me la llevó en la aleta y me la devolvió", asegura.