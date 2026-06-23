OEA destaca elecciones presidenciales en Colombia y pide "calma" y "responsabilidad" a Petro tras impugnaciones al proceso

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia destacó "el trabajo profesional" de las autoridades colombianas por "generar las condiciones" para facilitar el derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que triunfó el derechista Abelardo de la Espriella.

"La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Colombia, encabezada por el exPresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, felicita al pueblo colombiano por su histórica participación", reza el comunicado difundido por la OEA, que pone en valor "el trabajo profesional de las autoridades electorales y la institucionalidad colombiana que, en un contexto altamente polarizado, generaron las condiciones para que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto".

Destacando también el "compromiso cívico" de los actores que "con su labor y responsabilidad, contribuyeron al desarrollo pacífico, ordenado y transparente" de los comicios, la MOE describió una jornada electoral "sin incidentes que afectaran a su normal desarrollo" y constató "un aumento en la presencia de testigos electorales, lo que reforzó las garantías de transparencia a lo largo del día", tras estar presente en casi 1.200 mesas de votación.

"La Misión constató que, en todas las mesas observadas, los testigos electorales pudieron fotografiar el Acta de Escrutinio (E-14), que la digitalización de las actas de delegados se realizó de acuerdo con los procedimientos establecidos", reza el texto, que también destaca que "el material electoral fue custodiado de manera segura durante toda la jornada electoral" y que "la Registraduría divulgó de forma rápida y oportuna el preconteo cuyos resultados encabezó, por un estrecho margen, el candidato Abelardo de la Espriella", de ultraderecha.

En este sentido, y ante la impugnación de mesas por parte del equipo de campaña del izquierdista Iván Cepeda y las acusaciones lanzadas sobre el proceso por el presidente saliente, Gustavo Petro, la MOE llamó "a que los distintos actores políticos y sociales, así como la ciudadanía en general, aguarden con calma y responsabilidad la finalización de los escrutinios". "Proteger la institucionalidad del país es crucial para la consolidación democrática en Colombia", agregaron.

Ante esta coyuntura, la Misión de la OEA subrayó que permanece sobre el terreno "siguiendo con atención cada una de las fases del escrutinio y la resolución de impugnaciones que pudieran surgir".

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