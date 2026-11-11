Nuevo procurador de Paraguay busca recuperar los fondos estatales tras la quiebra de Ueno Bank

El recién nombrado procurador general de Paraguay, Samuel Rojas, aseguró que su principal objetivo será recuperar la totalidad de los fondos perdidos por el Estado tras la quiebra de Ueno Bank, escándalo que derivó en la salida del expresidente Santiago Peña, quien actualmente se encuentra en prisión.

Según las autoridades, la entidad financiera digital, que fue intervenida, mantenía alrededor de US$2.800 millones en depósitos, de los cuales solo unos US$330 millones habían sido restituidos hasta el lunes.

Designado por el nuevo mandatario, Pedro Alliana, Rojas asumió como procurador general, cargo desde el cual le corresponde representar y defender los intereses del Estado paraguayo.

"La instrucción que hemos recibido del Presidente de la República es procurar con contundencia que todos los fondos perdidos por el Estado sean recuperados, y vamos a trabajar en esa línea", afirmó Rojas.

La declaración se produce tras la caída de la entidad bancaria, en la que mantenían inversiones y recursos públicos instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Junto con reafirmar que trabajará coordinadamente con el Ministerio Público, el procurador general destacó que existe un marco legal que contempla "determinadas herramientas" para "verificar, detectar y localizar todos aquellos bienes y derechos de aquellas personas cuya responsabilidad esté comprometida".

"Es a fin de precautelar las acciones civiles que eventualmente vamos a ir planteando para recuperar los fondos a través de la demanda de daños y perjuicios", afirmó Rojas, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Decretos del Gabinete Civil de la Presidencia.

Por su parte, Alliana, quien asumió la Presidencia el pasado viernes tras la destitución de Peña, actualmente en prisión, aseguró que las autoridades ya han pagado a "casi" el 95% de los ahorradores afectados por la caída de Ueno Bank. En esa línea, precisó que se han entregado recursos a 1,74 millones de ahorradores, mediante el desembolso de US$330 millones provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos.

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