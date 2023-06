"Nos golpean día y noche sin parar": Las torturas y secuestros que sufren los migrantes que huyen de los talibanes

A menudo en colaboración con contrabandistas, estas bandas secuestran personas del lado iraní de la frontera y los extorsionan. Muchas veces estos grupos vulnerables ya han pagado grandes sumas de dinero para garantizarse un paso seguro.

Regresados por las autoridades turcas

De voz suave y con un pañuelo morado en la cabeza, me contó su experiencia en la frontera cuando ella y su familia fueron regresados por las autoridades turcas a territorio iraní y tomados como rehenes por un grupo criminal .

"Tenía mucho miedo, estaba aterrorizada, porque estaba embarazada y no había un médico. Habíamos escuchado muchas historias de muchachos violados ", recordó.

"Esta era la situación en la que me encontraba. Al enviar estos videos me estaban advirtiendo. Si no pagaba el rescate, matarían a mis hijas y a mi yerno", afirmó.