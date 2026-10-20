Noruega acoge cita entre Zelenski y enviados de Trump para impulsar una propuesta de paz antes de negociar con Rusia

Noruega acogerá este martes una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con el objetivo de abordar una nueva propuesta para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022, tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El encuentro fue confirmado por el Gobierno noruego y fuentes estadounidenses.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, informó que Zelenski viajará a Oslo para participar en una serie de reuniones junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en las que se analizará la situación de Ucrania "como parte de los esfuerzos diplomáticos en marcha, en un momento crítico para Ucrania".

"Ucrania ha pedido que los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se unan a las reuniones. Me complace que vayan a poder participar", señaló Store, según un comunicado difundido por su oficina.

"Previamente hubo esfuerzos diplomáticos en múltiples países, y Noruega y Finlandia están satisfechas por poder continuar este trabajo", manifestó el primer ministro, quien subrayó que "el objetivo es poner los esfuerzos diplomáticos en un camino más constructivo", tras las tensiones registradas durante los últimos días entre Washington y Kiev.

Un funcionario estadounidense confirmó el encuentro en declaraciones a Europa Press y destacó que Witkoff y Kushner "continúan sus intensos esfuerzos diplomáticos para lograr un fin a la guerra en Ucrania", en una labor que se desarrolla "bajo la dirección" del presidente de Estados Unidos.

El funcionario explicó que Witkoff ya se ha desplazado a Oslo para participar en la reunión, mientras que Kushner, quien "tiene gripe", se incorporará por videoconferencia. Las conversaciones, precisó, "dan continuidad a las conversaciones mantenidas en Shell Bay", lugar que durante los últimos meses ha acogido diversos encuentros destinados a avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

Asimismo, destacó que, durante las reuniones celebradas en Shell Bay, en el estado de Miami, "Zelenski se comprometió a examinar e impulsar una serie de propuestas orientadas a establecer una vía hacia un acuerdo de paz integral y duradero". Añadió que en los últimos días se han desarrollado trabajos "a nivel técnico" entre "representantes estadounidenses, ucranianos y europeos" para "desarrollar estas propuestas".

"Steve y Jared también hablaron el domingo con Zelenski para analizar los avances y tratar los próximos pasos", reveló el funcionario. Además, adelantó que en las conversaciones de Oslo se espera la participación de "representantes del grupo E4 --integrado por Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia--, la Unión Europea (UE) y la OTAN".

Fuentes de la OTAN confirmaron a Europa Press que la Alianza estará representada por Lorenz Meyer-Minnemann, subdirector del gabinete de su secretario general, Mark Rutte. En tanto, fuentes de la UE señalaron que Bjoern Seibert, jefe del gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistirá en representación de la institución.

UNA "PROPUESTA INTEGRAL"

"El objetivo es seguir coordinando una propuesta integral que pueda servir de base para retomar las negociaciones con Rusia", explicó el funcionario, quien detalló que las conversaciones "se centrarán en dos vías paralelas", una relacionada con "el futuro de Ucrania" y otra enfocada en las "condiciones para una paz duradera".

En esa línea, sostuvo que la primera vía busca "establecer un futuro soberano, seguro y próspero para Ucrania, incluidas garantías de seguridad creíbles, su integración europea, y un marco económico posbélico exhaustivo que aborde las necesidades financieras de Ucrania y genere oportunidades para el crecimiento a largo plazo y la inversión".

La segunda vía, en tanto, apunta a "desarrollar una propuesta exhaustiva para Rusia que aborde los puntos necesarios para poner fin a la guerra, establecer una nueva y duradera arquitectura de seguridad entre Rusia y Europa, y que explore oportunidades para una cooperación económica tras la guerra".

"Trump ha impulsado un proceso intensivo para elaborar una propuesta de paz integral junto con Ucrania y Europa; el siguiente paso consiste en evaluar si dicho trabajo puede servir de base para entablar negociaciones serias con Rusia", sostuvo el funcionario, quien reconoció que "estas conversaciones siguen siendo dinámicas y aún queda mucho trabajo por realizar".

"El objetivo de Trump es claro: poner fin a las muertes, concluir la guerra y establecer las condiciones para una paz duradera que beneficie a Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos", afirmó. Además, reveló que Witkoff "planea viajar a Rusia" tras concluir sus reuniones en Oslo, con el objetivo de reunirse con Putin y "presentar las ideas desarrolladas tras consultas estrechas con Ucrania y los socios europeos".

El enviado estadounidense también abordaría en Rusia los "esfuerzos para lograr la liberación de Stephen Hubbard, "un ciudadano estadounidense detenido injustamente", según el funcionario, quien agregó que estas gestiones "reflejan el compromiso constante de Trump para traer a los estadounidenses de regreso a casa".

PURANOTICIA