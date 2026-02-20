Nicolás Maduro y su esposa recibieron su primera visita consular en cárcel de Estados Unidos

El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores recibieron una primera visita consular desde que fueron detenidos el pasado 3 de enero y posteriormente encarcelados en Nueva York, Estados Unidos.

"Él ya tuvo su primera visita consular. Se le fue concedida y él ahí habló con un funcionario nuestro de Venezuela y pudo manifestarle cualquier cosa que él quisiera porque es una visita autorizada por el Derecho Internacional", explicó.

Cabello, que no especificó la fecha de la visita consular, había expresado preocupación con respecto a este derecho, ya que Venezuela no tiene ni embajada ni consulado en Estados Unidos desde 2019 tras la ruptura de relaciones bilaterales y el reconocimiento estadounidense al entonces opositor Juan Guaidó.

Cabe señalar que Maduro se declaró no culpable ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en enero después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, Caracas, por cargos relacionados con el narcotráfico.

(Imagen: Europa Press)

