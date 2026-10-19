Netanyahu lanza dura advertencia a sus enemigos desde una base aérea: "Sufrirán golpes más duros, no nos pongan a prueba"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el Ejército israelí "puede golpear a sus enemigos cuando sea necesario" y advirtió que estos "sufrirán golpes más duros de los recibidos hasta ahora". "No nos pongan a prueba", enfatizó.

"Contamos con la disposición, la determinación y la capacidad para atacar a nuestros enemigos en el momento en que sea necesario. Nuestros enemigos sufrirán golpes más duros de los que han recibido hasta ahora", declaró durante una visita a una base de la Fuerza Aérea de Israel.

En ese contexto, Netanyahu señaló que durante su recorrido conversó con el comandante de la base y aseguró estar "impresionado" por las capacidades de las fuerzas aéreas para "golpear a los enemigos cuando sea necesario", según un video difundido por su oficina a través de redes sociales.

"Todos conocemos los enormes logros que hemos alcanzado, gracias a nuestros valientes pilotos y tripulación aérea, a nuestro personal de tierra, a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Gobierno de Israel. Estamos decididos a defendernos. No nos pongan a prueba", ha zanjado.

Las declaraciones de Netanyahu se producen en medio de las tensiones en Medio Oriente, marcadas por el conflicto desatado tras la ofensiva lanzada en febrero junto a Estados Unidos contra Irán. El escenario también está condicionado por el intercambio de advertencias entre Washington y Teherán ante la posibilidad de que se reanuden las hostilidades, en un contexto de falta de avances concretos en las negociaciones.

En esta misma línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, de que Teherán también tiene "trabajos por finalizar". Además, acusó a Netanyahu de "empujar" a Washington a "otra guerra" con el objetivo de "no entrar en prisión", en referencia a los casos de presunta corrupción que enfrenta el primer ministro israelí.

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