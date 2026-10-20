Netanyahu hace llamado a "finalizar el trabajo" y "acabar por completo" con el régimen de Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recalcó este martes la necesidad de "finalizar el trabajo" empezado en Medio Oriente y "acabar por completo con el régimen de Irán".

La autoridad señaló que Israel mantiene su "compromiso" con la idea de "hacer caer al régimen iraní, lo que propiciaría el fin de Hezbolá en Líbano", declaraciones que llegan tan solo una semana de la celebración de elecciones parlamentarias en Israel.

Así, sostuvo que las fuerzas israelíes "han cosechado grandes avances en la lucha para hacer retroceder a Hezbolá", pero insistió en que esta tarea "aún debe finalizarse", según consigna el diario 'The Times of Israel'.

"Finalizarla implica hacer caer al régimen terrorista iraní, tiene muchos tentáculos. Eso traerá también la paz con Líbano", afirmó.

"Ese debe ser nuestro principal objetivo. He hablado de esto con el presidente (Donald) Trump más de una vez, también ayer", remarcó, antes de aseverar que "es un régimen tan fanático que si sigue vivo seguirá intentando desarrollar armas nucleares y reconstruirse".

Netanyahu alabó la "fortaleza" de Israel, que queda reflejada en el hecho de que Irán no haya vuelto a lanzar ataques contra el territorio israelí, tal y como ha defendido.

No es la primera vez que el Gobierno israelí realiza declaraciones de este tipo. En septiembre, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió de que el Ejército israelí "estará libre de ataduras" en caso que se produzca un ataque iraní y amenazó con devolver al país centroasiático "a la Edad de Piedra" y atacar "toda la infraestructura militar y civil".

(Imagen: EFE/EPA/Ronen Zvulun/Archivo)

PURANOTICIA