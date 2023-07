Nauru: Por qué Australia financia con cientos de millones un centro de detención vacío

Siete primeros ministros consecutivos han defendido su función de proteger las fronteras del país y "acabar con el modelo de negocio" de los traficantes de personas.

La vida en el limbo

"Prométeme que no morirás", le suplicó su hermano menor cuando abandonó el hogar familiar por última vez. "Eso me destrozó porque tenemos muchos vecinos y primos que han muerto en el Mediterráneo", dice María, que no quiere dar su apellido.