Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras y promete "trabajar con humildad y con compromiso total"

El conservador Nasry "Tito" Asfura asumió este martes la presidencia de Honduras en una discreta ceremonia que refleja la idea de austeridad que busca aplicar a las finanzas públicas de su país.
"Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras", proclamó en el Congreso, en un evento sencillo sin la presencia de dignatarios internacionales.
La llegada al poder de Asfura supone un giro a la derecha tras cuatro años de gobierno de Xiomara Castro, líder de la izquierda hondureña y esposa del expresidente Manuel Zelaya, perteneciente a una de las familias políticas más influyentes del país.
El empresario de 67 años prometió reducir el tamaño del Estado para mejorar la eficiencia sin desatender a las personas más necesitadas.
Su vicepresidenta, María Antonieta Mejía, adelantó en una entrevista que la administración de Asfura reducirá las instituciones públicas de 113 a 74, en el marco de sus políticas de austeridad económica y priorización del sector privado.
En su discurso, el nuevo presidente hondureño prometió "luchar de frente contra la inseguridad", uno de los principales problemas del empobrecido país centroamericano.
También aseguró que agilizará las intervenciones quirúrgicas, que arrastran una importante demora y garantizará las medicinas para los ciudadanos.
"El tiempo empezó a correr, no podemos perderlo, tenemos que resolver problemas a la gente para servir", proclamó.
Asfura fue declarado presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre tras un recuento que se alargó durante casi un mes por diversos problemas.
Su rival, el centrista Salvador Nasralla, denunció fraude y no reconoció el resultado electoral.
Tras anunciarse el resultado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al líder conservador que había sido respaldado por Donald Trump antes de los comicios.
