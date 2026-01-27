Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras y promete "trabajar con humildad y con compromiso total"

El conservador Nasry "Tito" Asfura asumió este martes la presidencia de Honduras en una discreta ceremonia que refleja la idea de austeridad que busca aplicar a las finanzas públicas de su país.

"Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras", proclamó en el Congreso, en un evento sencillo sin la presencia de dignatarios internacionales.

La llegada al poder de Asfura supone un giro a la derecha tras cuatro años de gobierno de Xiomara Castro, líder de la izquierda hondureña y esposa del expresidente Manuel Zelaya, perteneciente a una de las familias políticas más influyentes del país.

El empresario de 67 años prometió reducir el tamaño del Estado para mejorar la eficiencia sin desatender a las personas más necesitadas.