"Nadie salió de esa situación como un héroe": Presidente de Bielorrusia habla del motín del Grupo Wagner y de su líder

"Nucleares, sí. También son armas. Armas nucleares tácticas".

Los presos políticos

Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido no lo reconocen como presidente legítimo de Bielorrusia . En 2020, los bielorrusos salieron a las calles para acusarlo de haberse robado las elecciones presidenciales del país. Las protestas fueron reprimidas brutalmente.

" No sé nada de esto ", afirma.

"En nuestro Código Penal no hay ningún artículo sobre delitos políticos", responde.

Que no haya un artículo sobre delitos políticos no significa que no haya presos políticos, señalo.