Muere Willie Colón, ícono histórico de la salsa y fundador de una era musical

La música latina está de luto. Willie Colón, trombonista, compositor y una de las figuras más influyentes de la salsa, falleció este sábado a los 75 años, dejando un legado imborrable en la historia del género.

El artista había sido internado de urgencia en el Lawrence Hospital, en el estado de Nueva York, debido a problemas respiratorios. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial, donde se informó que “partió en paz y rodeado de su familia”.

Nacido en el barrio del Bronx y de ascendencia puertorriqueña, Colón mostró su talento desde la adolescencia. Con apenas 16 años lanzó su primer disco, El Malo, obra que marcó el inicio de una alianza artística histórica con Héctor Lavoe.

Esa sociedad creativa redefinió el sonido salsero de finales de los años 60 y comienzos de los 70, fusionando el trombón potente de Colón con la inconfundible voz de Lavoe, dando vida a una etapa considerada como la edad dorada de la salsa.

A lo largo de su trayectoria, Willie Colón publicó 42 álbumes y más de 200 sencillos, consolidándose como un referente tanto en lo musical como en lo social, con letras que abordaban problemáticas urbanas, identidad latina y realidades migratorias.

Gran parte de su carrera estuvo ligada al sello Fania Records, discográfica fundamental en la internacionalización de la salsa y en la consolidación de artistas que llevaron el género a escenarios de todo el mundo.

Su impacto fue reconocido por la industria con ocho nominaciones a los Premios Grammy y, en 2004, recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, distinción que consagró su aporte artístico.

Con su partida, la salsa pierde a uno de sus arquitectos fundamentales, pero su música —himnos como “Idilio” y “El Gran Varón”— seguirá resonando como testimonio de una obra que trascendió generaciones y fronteras.

