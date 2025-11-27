Muere uno de los agentes de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de uno de los dos efectivos de la Guardia Nacional que fueron atacados este miércoles en Washington.

Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció por sus graves heridas tras recibir disparos al pecho y la cabeza.

“Acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Nos está mirando desde arriba ahora mismo”, dijo el mandatario durante su discurso de Acción de Gracias.

Se espera que las autoridades presenten cargos de homicidio de primer grado, junto a otros cargos por posesión de armas, contra Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años que fue detenido por el ataque.

El hombre disparó contra Beckstrom y a su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, cerca de la estación de metro Farragut West, en las inmediaciones de la Casa Blanca. Wolfe permanece hospitalizado tras recibir cirugía de urgencia.

Según la fiscal estadounidense Jeanine Pirro, ambos habían comenzado su nuevo despliegue en Washington apenas 24 horas antes.

(Imagen: Will Oliver/EFE)

PURANOTICIA