Muere Robert Mueller, el fiscal que investigó la injerencia rusa en la elección de Trump

El exfiscal especial y exdirector de la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI), Robert Mueller, falleció a los 81 años, según informó la familia de quien fuera el máximo responsable de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, aunque no logró demostrar la vinculación entre esta injerencia y el candidato Donald Trump, quien lograría hacerse con la Casa Blanca.

"Compartimos con profunda tristeza la noticia de que Bob falleció anoche", publicó su familia en un comunicado en el que agregaron que "su familia pide respeto a su privacidad". En agosto del año pasado, su familia informó que Mueller fue diagnosticado en 2021 con la enfermedad de Parkinson.

El anuncio fue celebrado por el presidente Donald Trump. "Robert Mueller acaba de morir. Bien. Me alegro que esté muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a personas inocentes!", publicó el Presidente de Estados Unidos en redes sociales.

Mueller fue durante 22 meses asesor especial de la Investigación sobre la Injerencia Rusa en las Elecciones Presidenciales de 2016. Cuando fue nombrado, en 2017, contaba con la experiencia de haber dirigido el FBI, entre 2001 y 2013.

El informe no reunió pruebas concluyentes de confabulación entre Rusia y la campaña de Trump, pero sí demostró la injerencia de Moscú y el interés de la campaña del magnate en la misma, asumiendo la premisa de que ésta les beneficiaría, así como los numerosos contactos entre el equipo de Trump y Rusia.

Asimismo recoge numerosas acciones destinadas a impedir las pesquisas, aunque sin llegar a ser suficientes para la imputación de un delito de obtrucción a la justicia.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la investigación sobre la injerencia rusa es "una caza de brujas" y un intento de "golpe" para derrocarlo, además de acusar a Mueller de conflicto de intereses y a sus subordinados de ser "gángster" con fines políticos demócratas.

La investigación de Mueller se tradujo en la presentación de cargos penales contra 34 personas y tres entidades rusas. Entre las personas condenadas o que declararon su culpabilidad figura el exjefe de campaña de Trump.

PURANOTICIA