Muere "repentinamente" Alexander Darchiev, el embajador de Rusia en Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores ruso confirmó el deceso del diplomático, destacando su trayectoria como experto en las relaciones con Washington.
El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, falleció repentinamente este miércoles a los 66 años de edad.
En una nota, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció "con profundo pesar" la muerte de la autoridad, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos desde 2025.
Según detalló, el diplomático falleció "repentinamente" este miércoles 11 de noviembre, a los 66 años. "Hemos perdido a un diplomático excepcional, un líder con gran experiencia, un colega amable y un mentor", señalaron.
Moscú destacó de Darchiev que fue "un profesional excepcional y un distinguido experto en Estados Unidos" y valoró que "prestó servicio en uno de los ámbitos más exigentes de la política exterior rusa".
(Imagen: Gobierno de Rusia)
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