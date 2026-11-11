Muere "repentinamente" Alexander Darchiev, el embajador de Rusia en Estados Unidos

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, falleció repentinamente este miércoles a los 66 años de edad.

En una nota, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció "con profundo pesar" la muerte de la autoridad, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos desde 2025.

Según detalló, el diplomático falleció "repentinamente" este miércoles 11 de noviembre, a los 66 años. "Hemos perdido a un diplomático excepcional, un líder con gran experiencia, un colega amable y un mentor", señalaron.

Moscú destacó de Darchiev que fue "un profesional excepcional y un distinguido experto en Estados Unidos" y valoró que "prestó servicio en uno de los ámbitos más exigentes de la política exterior rusa".

(Imagen: Gobierno de Rusia)

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