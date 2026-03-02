Muere la viuda de Jamenei tras los bombardeos de EE.UU. e Israel que devastan a la cúpula iraní

Mansuré Jojasté Bagherzadé, la viuda del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha muerto a causa de las heridas sufridas en los bombardeos perpetrados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, en los que también fallecieron el líder supremo y varios miembros de su familia.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagherzadé, de 78 años, ha caído "mártir" tras sucumbir a las heridas sufridas en estos bombardeos. Previamente se había confirmado la muerte de una hija, un nieto y otros dos familiares de Jamenei en los citados bombardeos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

Ayer, se informó que varios familiares de Jamenei, incluida una de sus hijas, han perdido la vida también en el marco de la operación de ataque conjunta llevada a cabo entre Israel y Estados Unidos.

En el mismo ataque en el que ha perecido la hija del ayatolá, han fallecido también su nieto y su yerno, han apuntado fuentes de la oficina de Jamenei, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado el sábado por la tarde del sábado la muerte del propio líder iraní.

Previamente, una agresión perpetrada durante el sábado por la mañana se ha saldado con la muerte de una de las nueras de Jamenei, lo que eleva a cuatro el número de familiares directos del ayatolá fallecidos desde el comienzo de la operación bautizada como Furia Épica.

