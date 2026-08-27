Muere a los 84 años Ratko Mladic, el "carnicero de Bosnia" condenado por crímenes de guerra

El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como "el carnicero de Bosnia" por las masacres cometidas durante la guerra, murió este jueves a los 84 años en una cárcel de La Haya, Países Bajos.

Mladic fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 2017 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), conflicto que enfrentó a serbios, bosnios y croatas.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) lo declaró culpable de diez cargos, entre ellos el genocidio de Srebrenica, una de las mayores atrocidades cometidas durante el conflicto.

El exmilitar había sufrido varios derrames cerebrales durante su permanencia en prisión, situación que llevó a su familia a solicitar al tribunal que pudiera recibir tratamiento médico en Serbia. La petición también había sido planteada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

La secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías, Lidija Pavicevic, confirmó el fallecimiento de Mladic después de recibir la información de parte de su hijo, Darko Mladic, según informó la agencia de noticias Tanjug.

MÁS DE UNA DÉCADA COMO FUGITIVO

Mladic fue detenido en mayo de 2011 en Lazarevo, un pequeño pueblo ubicado al norte de Serbia, después de permanecer más de una década prófugo.

Durante la guerra de Bosnia, ejerció como comandante del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska entre 1992 y 1996. El Tribunal de La Haya había emitido una orden de arresto en su contra en julio de 1995.

Uno de los principales cargos por los que fue condenado estuvo relacionado con el genocidio de Srebrenica, donde más de 8.000 musulmanes fueron detenidos y trasladados a almacenes, escuelas y campos, donde fueron ejecutados a tiros de forma masiva durante varios días.

El TPIY articuló la condena contra Mladic mediante la figura jurídica de la "empresa criminal conjunta", estableciendo su responsabilidad penal en cuatro grandes tramas: el genocidio de Srebrenica, las matanzas de bosniacos y bosniocroatas, el asedio de Sarajevo y el secuestro de los 'cascos azules' de Naciones Unidas.

SITIO DE SARAJEVO

La corte determinó que Mladic ordenó bombardeos y ataques de francotiradores contra objetivos de escaso o ningún valor militar en Sarajevo, con el propósito de mantener a la población en "un estado de constante angustia" y sembrar el terror entre sus habitantes.

El sitio de Sarajevo se prolongó entre 1992 y 1995 y estuvo marcado por intensos bombardeos contra la capital bosnia y su población civil.

Entre los episodios más recordados se encuentran los ataques contra el mercado de Sarajevo. El primero ocurrió en febrero de 1994 y dejó al menos 68 muertos, mientras que el segundo se produjo en agosto de 1995, cuando cinco granadas de mortero lanzadas por el Ejército de la República Srpska mataron a 43 personas.

El tribunal también estableció que los 'cascos azules' de Naciones Unidas fueron retenidos e incluso encadenados a depósitos de munición, puentes y centros de mando, con el objetivo de impedir que la aviación de la OTAN bombardeara posiciones estratégicas serbobosnias.

No obstante, la corte absolvió a Mladic de un cargo de genocidio relacionado con las matanzas perpetradas en seis localidades durante 1992, al considerar que no existían pruebas suficientes de una intención genocida sobre la totalidad de la comunidad bosníaca, de mayoría musulmana. En ese caso, el tribunal determinó que el objetivo correspondía a una política de limpieza étnica.

GENOCIDIO DE SREBRENICA

La masacre de Srebrenica está considerada la peor atrocidad ocurrida en suelo europeo desde el Holocausto y se convirtió en uno de los principales símbolos de las atrocidades cometidas durante las guerras de los Balcanes en la década de 1990.

El crimen fue reconocido como genocidio por las sentencias del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que establecieron la responsabilidad de distintos líderes y militares serbobosnios en los hechos.

PURANOTICIA