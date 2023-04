Ministro de Seguridad de Buenos Aires fue brutalmente agredido por compañeros de conductor de bus asesinado

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido en una manifestación que realizaban compañeros de un conductor de locomoción colectiva que fue asesinado.

Golpes de puño, patadas y piedrazos, recibió la autoridad, minutos después de que el funcionario llegara a la intersección de General Paz y Ruta 3.

Tras la golpiza, personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un cordón de seguridad para proteger al funcionario.

“Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró el ministro bonaerense.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

Luego de algunos minutos, personal de Infantería de la Policía de la Ciudad arrastró a Berni y lo evacuó del lugar.

Cabe indicar que la autoridad indicó que fue diagnosticado con una fractura de cráneo y hundimiento de órbita. "Ahora deben informarme si me tengo que operar o no", aseguró.

