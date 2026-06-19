Ministro de Israel pide "incinerar Líbano" e Irán arremete: "Un lunático genocida''

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó de forma categórica las declaraciones del ministro ultranacionalista de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien llamó a la “incineración de Líbano” en represalia por la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque de Hezbolá en el sur del país.

Ben Gvir, a través de redes sociales, sostuvo que "Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no son en vano" y que todo Líbano debería arder" por el ataque de Hezbolá contra sus militares, parte de la fuerza de ocupación instalada por Israel en el sur de Líbano.

En respuesta, Araqchi —cuyo país ha exigido el cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano y una eventual retirada de Israel del sur del territorio— expresó su fuerte rechazo a los dichos del ministro israelí.

"Esta diatriba no procede de un lunático genócida cualquiera. Es una declaración pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí", ha condenado Araqchi en redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní agregó además duras críticas contra Israel en su mensaje, afirmando que "el genocida culto a la muerte que tiene su sede en Tel Aviv es una amenaza para toda la humanidad, y para todos los seres humanos", y acusó al país de mantener como único objetivo "librar una guerra permanente".

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