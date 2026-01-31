Miles protestan en Minneapolis contra ICE y políticas migratorias del gobierno de Trump

Miles de personas se congregaron este viernes que paso en el centro de Minneapolis, en el estado de Minnesota, para manifestarse contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump.

La protesta ocurre en un contexto de alta tensión social, luego de la muerte de Alex Pretti, ocurrida hace apenas una semana y atribuida a la acción de un agente federal, en lo que sería la segunda muerte vinculada a ICE en un corto período.

Durante la jornada, los manifestantes marcharon hasta el centro de gobierno del condado de Hennepin y otros edificios gubernamentales, portando pancartas y coreando consignas que exigían la salida del ICE del estado de Minnesota.

De forma paralela, los organizadores convocaron una huelga estatal, que incluyó paralización laboral, estudiantil y un llamado a no consumir, solicitando incluso a los comercios cerrar durante todo el día como medida de presión.

En la movilización también participaron numerosos estudiantes, quienes exigieron al gobernador Tim Walz una moratoria a los desahucios para familias afectadas por las redadas, argumentando que muchas personas temen salir de sus casas y han perdido acceso a trabajos, dificultando incluso el pago de arriendos.

En otro acto simbólico, un grupo de manifestantes formó la palabra “SOS” con sus cuerpos sobre el lago Bde Maka Ska, que se encontraba congelado por las bajas temperaturas que afectan a la ciudad.

Las movilizaciones no se limitaron a Minnesota: según reportes, se registraron protestas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Filadelfia, Phoenix y Denver, mientras que en Minneapolis se realizó un concierto benéfico encabezado por Bruce Springsteen, cuyos fondos serán destinados a familias de ciudadanos muertos durante operativos de ICE.

