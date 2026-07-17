Miles de personas salieron a protestar en Ucrania tras la destitución del ministro de Defensa

En varias ciudades de Ucrania ocurrieron protestas contra la sorpresiva destitución del popular ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov , por parte del presidente Volodymyr Zelensky.

Una multitud de personas, en su mayoría jóvenes, se congregó en Kiev el jueves por la mañana, portando pancartas con los letreros "¡No toquen a Fedorov!" y "¡Dejen de sabotear la victoria!" y coreando "¡Vergüenza!" .

La decisión de Zelensky ha causado un gran malestar entre los comentaristas, los militares y algunos sectores de la sociedad civil.

Los rumores de que la destitución de Fedorov estaba relacionada con las tensiones entre él y el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi , fueron prácticamente confirmados por el propio exministro y Zelensky.

El jueves, Fedorov reveló que le había sugerido a Zelensky que Syrskyi y el jefe del Estado Mayor, Andrii Hnatov, fueran reemplazados .

Zelensky, en una rueda de prensa junto al primer ministro británico Keir Starmer, reconoció que el conflicto entre el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa había sido "sistémico" y se había producido "en varios niveles" , y que Syrskyi y Fedorov solo colaborarían con su mediación.

"Cuando el presidente dijo que no pensaba reemplazar a Syrskyi, yo... dije que aprendería a trabajar con él", declaró Fedorov en su propia rueda de prensa. Pero " todas las iniciativas que propusimos fueron bloqueadas ", añadió.

"En lugar de encontrar la manera de derrotar a Rusia de forma asimétrica, que es la labor del comandante en jefe, han encontrado la manera de dividir nuestro país", dijo Fedorov sobre Syrskyi.

En un breve mensaje, Syrskyi escribió en Telegram que estaba "orgulloso" de la operación de defensa que se llevó a cabo alrededor de Kyiv en 2022 cuando las tropas rusas se acercaban, y dijo que continuaría "centrándose en la guerra y en una estrategia eficaz", antes de desearle a Fedorov "un éxito continuo".

Fedorov reveló que Zelensky le ofreció permanecer en su equipo como asesor, pero que él se negó.

Según explicó, no pretendía enemistarse con el presidente, y afirmó estar "seguro" de que Zelensky "escucha al pueblo ucraniano, sabe qué hacer y la situación se resolverá al 100%".

"No creo que haya tomado partido aún en el asunto de Syrskyi. Hablé con él hoy y le dije que estoy actuando según mi conciencia", afirmó.

Los diputados debían votar el jueves sobre el sustituto propuesto para el cargo de ministro de Defensa, Ihor Klymenko, quien actualmente dirige el Ministerio del Interior. Sin embargo, Zelensky afirmó que su nombre era solo uno de los que se estaban considerando y que aún no se había presentado ninguna propuesta oficial.

Mientras tanto, este jueves por la tarde, el mandatario ucraniano propuso el nombre del mayor general Yevhenii Khmara, jefe interino del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), como ministro de Defensa en funciones.

"Khmara ha adquirido una amplia experiencia y, en muchos aspectos, sin precedentes en operaciones de combate tecnológicas", afirmó Zelensky.