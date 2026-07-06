Miles de iraníes despiden al ayatolá Alí Jamenei en medio de amenazas contra EE.UU. e Israel

Miles de personas se encuentran en las calles de Teherán para la procesión fúnebre del exlíder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien gobernó Irán durante más de 35 años y murió en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel el pasado febrero.

Los féretros que transportan los restos del ayatolá y de varios familiares -fallecidos en ataques al inicio de la guerra de Irán- avanzan lentamente a lo largo del recorrido de 10 kilómetros.

Los organizadores rocían agua sobre la multitud ya que la capital iraní se ve afectada por altas temperaturas.

Los actos para despedir a Jameni comenzaron el viernes y se extenderán a lo largo de la semana. Multitudes han estado recorriendo la capital iraní desde la madrugada del lunes; se ha visto a personas ondeando banderas y sosteniendo retratos del fallecido ayatolá.

Se trata de un evento "cuidadosamente coreografiado y profundamente político", explicó la corresponsal jefa de BBC News Lyse Doucet, ya que los nuevos líderes de Irán buscan transmitir un mensaje de fortaleza y resistencia, tanto dentro como fuera del país.

"Entre las emociones no solo está la pena, sino también la ira; el color que más se destaca en las banderas es el rojo, rojo por la sangre, y para los musulmanes chiitas rojo significa martirio... y venganza", describió Doucet desde las calles de la capital iraní, donde miles cantaban a su alrededor "muerte a EE.UU." y "muerte a Israel".

Las fotografías de la procesión fúnebre muestran a algunos asistentes portando carteles y pancartas contra Trump, a menudo con mensajes violentos que incluyen amenazas de muerte.