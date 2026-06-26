Milei arremete contra el Gobierno español en Madrid: "Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones"

El presidente de Argentina, Javier Milei, aprovechó este viernes su discurso tras recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, para exponer los principios de su pensamiento político y lanzar duras críticas al Gobierno español, aludiendo a los casos de corrupción que afectan al PSOE y a la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante cerca de una hora, el mandatario presentó las ideas centrales de su próximo libro, "La moral como política de Estado", una obra en la que desarrolla una visión basada en los valores judeocristianos, el anarcocapitalismo, la desregulación y la eficiencia económica.

En ese contexto, Milei también cuestionó con dureza a la Unión Europea, asegurando que el exceso de regulaciones impide el crecimiento económico.

"Europa no puede crecer porque están atestados de regulaciones, perdón que se lo diga tan violentamente", manifestó el presidente argentino, antes de reivindicar las reformas económicas impulsadas por su administración.

"Vengo de un país que está repleto de regulaciones. Hemos quitado 16.000 regulaciones en dos años", declaró.

A lo largo de su intervención, Milei sostuvo que la moral, la economía y la política deben estar estrechamente vinculadas, asegurando que esos principios orientan todas las decisiones de su Gobierno.

"Cuando nosotros hablamos de los valores éticos y morales es que no hay lugar al relativismo. No vale todo. Y si uno no está dispuesto a pedir perdón, que pierda con todas las de la ley", declaró.

En medio de esa reflexión, el mandatario hizo una referencia indirecta a los casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno español.

"Un político que pongamos que no tuviera las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o un millón y medio de joyas, de las filtraciones de la mujer", manifestó el presidente de Argentina, antes de matizar sus dichos y asegurar que se trataba de "una elucubración teórica".

Posteriormente, insistió en que las políticas estatales que vulneran la vida, la libertad y la propiedad conducen inevitablemente al fracaso.

"Cada vez que ustedes vayan contra la vida, la libertad y la propiedad, y encima desde el Estado, inexorablemente eso va a terminar mal", indicó.

CRÍTICAS AL MARXISMO Y DEFENSA DE ISRAEL

Durante su exposición, Milei también dirigió fuertes cuestionamientos al marxismo y al pensamiento de izquierda, además de expresar su respaldo a Israel, al que definió como un pilar de Occidente.

"Karl Marx es Satán, tiene escritos satánicos y por eso van a encontrar a los terroristas están alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común: el capitalismo de libre empresa, basado en los valores judeocristianos", manifestó Milei antes de defender a Israel como "bastión de occidente".

"QUEDA MUCHO POR HACER'' EN ARGENTINA

En la parte final de su intervención, el mandatario defendió la gestión de su Gobierno, destacando el trabajo de su equipo para estabilizar la economía argentina y evitar una hiperinflación.

"¿Cómo voy a iniciar yo un proceso de estabilización basado en una expropiación? Sería algo incoherente", indicó el presidente argentino, quien aseguró que sus políticas están reduciendo la pobreza, aunque reconoció que aún quedan importantes desafíos por delante.

"No solo no caímos en una gran depresión, estamos un 11% arriba en el PIB, es decir, quintuplicamos el crecimiento y sacamos al 30% de los argentinos de la pobreza (14 millones de personas). Estamos haciendo a la Argentina grande otra vez", concluyó Milei, antes de cerrar su discurso con su habitual consigna: "Viva la libertad, carajo".

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