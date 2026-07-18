Michelle Bachelet se reúne con el presidente de Somalia en su campaña para liderar la ONU

La campaña internacional de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas sumó este sábado una nueva escala en África. La expresidenta chilena se reunió en Mogadiscio con el mandatario de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.

La cita forma parte del despliegue diplomático que realiza la exmandataria para presentar su candidatura ante los países que integran el Consejo de Seguridad, organismo decisivo en el proceso de selección de quien sucederá a António Guterres.

Bachelet arribó al continente africano el viernes para iniciar una nueva fase de su agenda internacional. En Somalia fue recibida por Mohamud, quien valoró positivamente el encuentro desarrollado en la capital del país.

La reunión también fue destacada por el exministro de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren. A través de su cuenta en X, el excanciller señaló que la cita era parte de una “admirable campaña de nuestra candidata”.

La gira africana comenzó con una reunión entre Bachelet y el presidente de Liberia, Joseph Boakai. Ese país integra actualmente el Consejo de Seguridad como uno de sus diez miembros no permanentes, los cuales participan en las decisiones de la instancia, pero no cuentan con poder de veto.

Antes de trasladarse a África, la expresidenta recorrió Medio Oriente y sostuvo encuentros con autoridades de Bahréin y Pakistán, naciones que también forman parte del Consejo de Seguridad.

Su agenda diplomática ha incluido, además, reuniones con representantes de Grecia, Letonia, Colombia y Panamá. A estas gestiones se sumó una conversación telefónica con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Bachelet ya ha mantenido reuniones con autoridades de países que integran el Consejo de Seguridad, incluidos algunos de sus miembros permanentes. En junio, por ejemplo, se entrevistó con representantes de China, Francia y Rusia para exponer su visión sobre el futuro del organismo. Emol

La exmandataria, quien se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, continuará su campaña con miras al próximo debate entre las personas postulantes al cargo, programado para el 23 de julio en Nueva York.

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