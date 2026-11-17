La Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que México, Bolivia y Estados Unidos ya no son países libres de sarampión, un virus altamente contagioso que representa un riesgo para la vida.

En los tres países, se observó la transmisión de un mismo genotipo y linaje del virus durante 12 meses o más, que es el criterio que utiliza la organización para considerar que la transmisión del sarampión se ha reestablecido.

"Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un periodo prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir", señaló el doctor Jarbas Barbosa, director de la organización.

Barbosa informó que en todo el continente americano se han reportado más de 58.000 casos de sarampión en lo que va corrido del año, más de 4 veces más que los reportados en el mismo periodo de 2025.

El aumento de los casos se debe a brechas persistentes en la vacunación, según la OPS.

Estados Unidos llevaba 26 años como país libre de sarampión, pero solo este año ya ha reportado 10 muertes relacionadas con el virus, la cifra más alta desde la década de los 90.

México se había mantenido libre de casos autóctonos de sarampión desde 1996 hasta al año pasado. En febrero de este año, alcanzó un pico de transmisión del virus en febrero, con 1.314 casos nuevos, según informó el gobierno.