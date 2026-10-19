México denunciará en EE.UU. la muerte de un ciudadano bajo custodia del ICE en Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que las autoridades del país presentarán una demanda en Estados Unidos por la muerte de un ciudadano mexicano de 56 años que se encontraba bajo custodia en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Texas.

"Vamos a poner una denuncia en Estados Unidos", anunció en una rueda de prensa en la que defendió que "debe haber protección a los Derechos Humanos".

La mandataria recordó que el hombre "fue detenido en junio" en el país vecino, que padecía de diabetes e hipertensión y que "probablemente no tenía todos los medicamentos" a su alcance mientras estuvo detenido, tal y como han denunciado sus familiares.

Sheinbaum anunció que su Ejecutivo va a "reforzar que nuestros consulados, en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los Derechos Humanos de todos los mexicanos en el exterior y particularmente de aquellos que estén detenidos", aunque no precisó cómo.

"Como hemos dicho siempre, para nosotros son héroes y heroínas porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades, para buscar una vida mejor y apoyar a sus familias. Y ayudan mucho a la economía de Estados Unidos", aseguró.

El Gobierno mexicano ya exigió a las autoridades estadounidenses una investigación "pronta, exhaustiva y transparente" para esclarecer la muerte del hombre, identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, bajo custodia del ICE en la ciudad de Laredo, en Texas.

El fallecido fue encontrado inconsciente en su celda el pasado sábado durante una ronda de seguridad rutinaria en el Centro de Procesamiento de Río Grande. Se trata de la séptima víctima mortal registrada en lo que va de año de una persona detenida por el ICE en las instalaciones del estado de Texas.

De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya son 18 los ciudadanos mexicanos muertos bajo custodia o en operativos migratorios en Estados Unidos desde enero de 2025.

(Imagen: Getty / Douglas Rissing)

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