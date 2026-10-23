Meloni destina 540 millones de euros para subsidiar el combustible y lograr el levantamiento de bloqueos en el sur de Italia

Los controles y bloqueos en las carreteras del sur de Italia, que afectaban principalmente a la región de Campania, fueron retirados a primera hora de este viernes, en respuesta al decreto de ayudas aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni, que destinará 540 millones de euros a combatir el alza del precio de los combustibles.

Medios italianos informaron de que camioneros y agricultores desmantelaron las protestas que mantenían a lo largo de la red de carreteras de Campania, mientras que otras manifestaciones también se disolvieron en las cercanías de Nápoles. Sin embargo, la escasez de alimentos aún se hacía sentir en los supermercados, que habían quedado desabastecidos durante las últimas jornadas.

En la región de Calabria, el escenario era similar, luego de que los camiones despejaran las calzadas tras varios días de bloqueos. Asimismo, se reanudó el tránsito de vehículos de mercancías, en una distensión de las protestas que se produjo tras el diálogo con el presidente de Calabria, Roberto Occhiuto.

Pese al levantamiento de las movilizaciones, las asociaciones de transportistas mantienen sus demandas y han solicitado un precio fijo para el combustible destinado al transporte profesional por carretera, una reducción de impuestos y la reactivación del observatorio de costes de transporte. Además, advirtieron que si sus peticiones no son atendidas en la próxima reunión del 27 de octubre con el ministro de Transporte, Matteo Salvini, reanudarán las movilizaciones.

El Ejecutivo de Meloni anunció este viernes un decreto tras alcanzar un acuerdo con asociaciones de transportistas para desplegar ayudas al combustible por un total de 540 millones de euros. A los 434 millones de euros ya asignados se suman otros 106 millones, que incluyen 60 millones en ayudas directas para compensar el coste del gasóleo y otros 10 millones destinados al sector pesquero.

La dirigente italiana ha destacado la capacidad de diálogo y gestión de su Gobierno para ofrecer "respuestas inmediatas" ante las dificultades que atraviesan los trabajadores y las familias italianas. Asimismo, ha señalado que este acto de "responsabilidad" del Gobierno debe ser correspondido por los sindicatos transportistas para levantar los bloqueos.

PURANOTICIA