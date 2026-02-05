Meloni destaca reunión con Kast en Italia: "Compartimos el objetivo de ampliar la cooperación bilateral"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, destacó la reunión que sostuvo en Roma este jueves con el Presidente electo, José Antonio Kast.

A través de su cuenta en la red social X, la jefa de Gobierno italiana indicó que "hoy en el Palacio Chigi he recibido al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, a quien renové mis felicitaciones por el resultado de las recientes elecciones, en vista de su próxima toma de posesión".

En su publicación, la líder italiana también destacó la proyección estratégica del vínculo entre ambos países, especialmente en materia energética y de materias primas, así como la importancia de fortalecer la relación con América Latina.

"Compartimos el objetivo de ampliar la cooperación bilateral y enfatizamos la importancia de intensificar simultáneamente el diálogo y la colaboración con los socios latinoamericanos en sectores estratégicos para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro de energía y materias primas críticas", aseguró.

Cabe señelar que la reunión con Meloni fue la última actividad de José Antonio Kast en su gira por Europa.

(Imagen: @joseantoniokast)

PURANOTICIA