"Me negué a ser cómplice de un crimen": El piloto que desertó de las filas rusas para evitar la guerra en Ucrania

Mishov apuntó que si bien la estrategia hacia Ucrania puede variar, nadie en el ejército ruso cree en los informes oficiales sobre las victorias en el frente o sobre las bajas.

"Entre los militares nadie cree en las autoridades. Pueden ver lo que realmente está pasando. No son unos civiles frente a la tele. Los militares no creen en los informes oficiales porque simplemente no son ciertos", afirma.