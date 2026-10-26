"Me llena de alegría": Papa León XIV confirma viaje a Uruguay, Argentina y Perú tras su operación

Después de que su operación por cáncer de pulmón pusiera en duda la posibilidad de que realizara la gira, el Papa León XIV confirmó que mantendrá su viaje a Uruguay, Argentina y Perú.

La visita a los países sudamericanos está prevista desde el viernes 6 al martes 17 de noviembre.

El Pontífice anunció la decisión con un mensaje publicado en su cuenta de X. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

Añadió que "este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

Por su parte, el Vaticano ratificó que el viaje se realizará como estaba programado.

Según el comunicado de la Santa Sede, los estudios diagnósticos, los análisis de laboratorio y la situación clínica actual del pontífice establecen que “no existen contraindicaciones” para que emprenda su viaje a América Latina.

(Imagen: Vatican News)

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