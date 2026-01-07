María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez "es más despiadada que Maduro"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, repudió la figura de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, de quien señaló que es "todavía más despiadada" que su predecesor, Nicolás Maduro, y que "nadie en Venezuela se fía de ella".

"Todo el mundo en Venezuela y en el extranjero sabe quién es y el papel que ha jugado", indicó Machado en una entrevista a la cadena estadounidense CBS, la última en su ronda de declaraciones a los medios desde la operación militar que desembocó el pasado fin de semana en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Machado, desde entonces, intenta recuperar un papel destacado en la transición que Estados Unidos está dirigiendo en el país, aunque el presidente Donald Trump expresó sus dudas sobre su viabilidad como dirigente dado que, esgrimió el Mandatario, no cuenta con el respeto ni la lealtad suficiente en su país.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz también cree que Rodríguez ha recibido órdenes de EE.UU. de "emprender acciones para desmantelar estructuras criminales" que Washington percibe al servicio de Maduro "para completar una transición democrática.

"El caso es que nadie se fía de ella", añadió Machado, quien describió a la presidenta encargada como "el enlace principal" en las comunicaciones de Venezuela con sus aliados internacionales, Rusia e Irán. "Es todavía más despiadada que Maduro", insistió.

