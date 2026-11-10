Marco Rubio recalca que Israel "es suficientemente rico" como para comprar armas sin financiación de EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos confirmó que Washington dejará de financiar armamento para Israel, destacando que el país puede asumir sus propias compras militares.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Israel "es suficientemente próspero y rico" como para comprar armamento estadounidense sin ayuda financiera de Washington y reiteró que el presidente Donald Trump quiere que este apoyo termine "cuanto antes".
La autoridad, que recordó que ambos países están negociando en estos momentos un memorando de entendimiento de cara a la expiración del actualmente existente, destacó que el presidente "ha expresado su deseo de que la parte correspondiente a la financiación finalice lo antes posible".
"Estamos abordando este aspecto en el marco de la negociación del memorando de entendimiento. La premisa del presidente es que Israel es hoy un país lo suficientemente próspero y rico como para prescindir de dicha financiación y pasar a un esquema de adquisiciones", sostuvo.
"Pueden seguir comprándonos armamento, pero ya no es necesario que nosotros proporcionemos la financiación. Es algo que los propios israelíes han propuesto", manifestó, antes de incidir en que el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "ha manifestado su intención de dejar de recibir financiación militar extranjera y pasar a un modelo basado en la compra de material militar".
En este sentido, indicó que Trump ha abogado por poner fin a esta financiación a final de año y argumentó que el Gobierno de Israel podría ajustarse a este plazo "si quisieran".
"En lo que respecta a la financiación, considero que Israel ya ha superado esa etapa; de hecho, ellos mismos lo han reconocido", ha insistido el jefe de la diplomacia estadounidense. "Negociaremos los plazos, aunque el presidente (de Estados Unidos) desea que esto ocurra lo antes posible. Él considera que tiene sentido llevarlo a cabo cuanto antes", afirmó.
El propio Trump anunció la semana pasada que Washington dejará de entregar 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel de cara a finales de año, antes de resaltar que es parte de un acuerdo alcanzado con Netanyahu.
(Imagen: AP Images)
PURANOTICIA