Marco Rubio advierte que EE.UU. desea alcanzar un acuerdo de paz con Irán, pero "no a cualquier precio"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una advertencia dirigida tanto a sus aliados del Golfo como a Irán.

La autoridad declaró que su país desea un acuerdo de paz con el país persa, pero "no a cualquier precio".

La declaración marca el tono con el que la administración de Donald Trump pretende afrontar las negociaciones abiertas tras la firma del memorando de entendimiento, que estableció un período de 60 días para alcanzar un pacto definitivo.

Ante los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), reunidos en Manama, Rubio sostuvo que "queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que sea respetado”.

Uno de los puntos de mayor fricción es el estrecho de Ormuz, donde Irán ha insistido en cobrar tasas de tránsito por el paso de buques comerciales, lo que Washington rechaza.

“Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total”, manifestó.

Otro tema de vital importancia para el secretariode Estado de Estados Unidos es la de las armas nucleares.

"La segunda es que Irán nunca tendrá un arma nuclear, que es el propósito central de por qué todo esto comenzó en primer lugar. Por lo tanto, cualquier acuerdo que suscribamos debe ser uno que garantice que ese no sea el caso y que establezca pasos verificables que puedan tomarse", cerró.

(Imagen: Shawn Thew)

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