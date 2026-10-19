Macron rechaza la renuncia del ministro del Interior tras disturbios y exige un cambio "lo antes posible" en los operativos policiales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la renuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en medio de las protestas y los disturbios registrados en los últimos días. Además, le pidió implementar "lo antes posible" nuevas "modalidades de actuación" frente a "los alborotadores".

Macron desestimó la dimisión de Nuñez debido a "la necesidad de "un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual", aunque insistió en la importancia de garantizar la "transparencia" ante los "fallos en la previsión y la información de Inteligencia" relacionados con las movilizaciones, según informó el diario francés Le Monde.

El propio Nuñez confirmó durante la jornada que había presentado su renuncia al mandatario. "Soy responsable de todo lo que está pasando sobre el terreno", afirmó en una entrevista concedida a la emisora francesa France Inter, en la que también lamentó los "saqueos" registrados en varias ciudades durante el sábado.

"En aras del interés general, y dados los daños causados, lo lógico era presentar mi dimisión. Ahora, la cuestión fundamental es garantizar que esto no vuelva a suceder", defendió Nuñez, quien reconoció que "es evidente" que las autoridades "deben mejorar la capacidad de anticipación ante movilizaciones de esta naturaleza".

"Teníamos previsiones sobre la participación en estas manifestaciones, que tuvieron lugar en todo el territorio nacional, y la cifra final fue de 550.000 personas", señaló, antes de precisar que las autoridades esperaban "algo más de 200.000" participantes. "Hubo dos veces y media más gente", apuntó el titular de Interior.

En esa línea, reconoció que el dispositivo de seguridad desplegado se vio sobrepasado "en ciertos lugares" debido a la cantidad de participantes, entre ellos manifestantes de las marchas habituales, alborotadores, saqueadores y militantes de extrema izquierda, lo que, según explicó, "provocó que la situación degenerara".

Nuñez subrayó que las autoridades "deben modificar las doctrinas de intervención para hacer frente a grupos extremadamente móviles" y advirtió que "se produjeron desbordamientos graves" durante las manifestaciones.

"En ciertas situaciones, surgió una asimetría. Los vándalos se dispersaron en múltiples grupos variados y mostraron una gran agresividad, atacando comercios y extendiéndose por diversas ciudades", lamentó. "Fue, en efecto, una situación extremadamente difícil de gestionar. Lo reconozco de muy buen grado", concluyó.

Las autoridades francesas condenaron el "desorden" y la violencia registrados durante las multitudinarias protestas del sábado en las principales ciudades del país. Las movilizaciones buscaban denunciar el deterioro de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas. Según cifras del Gobierno, la jornada terminó con casi 2.400 detenidos y más de 500 agentes heridos.

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