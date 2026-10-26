Macron promete “anuncios contundentes” a los estudiantes para responder a sus “legítimas demandas”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó a los estudiantes de secundaria que su gobierno está preparando medidas "contundentes" para satisfacer las "legítimas demandas" presentadas por el colectivo juvenil, epicentro de la enorme tensión social que ha sacudido al país entero a lo largo de este mes.

Casi medio millón de personas volvieron a salir este fin de semana a las calles de Francia abanderadas por asociaciones de estudiantes y el movimiento de protesta de los 'chalecos amarillos'.

Las primeras para exigir una vez más que Macron ordene una reforma integral de la educación secundaria y el segundo, que lleva ocho años en pie de guerra contra el presidente, para exigir su dimisión por el fracaso de sus políticas económicas.

Macron, que llegó este lunes a Marsella (una de las ciudades más afectadas por el apogeo de las protestas y los disturbios del 17 de octubre), consideró que el endurecimiento de las medidas de seguridad ordenadas por su ministro del Interior, Laurent Nuñez, dieron resultado el pasado fin de semana y espera que vuelvan a darlo en las concentraciones previstas para el próximo sábado.

"Se ha mantenido el orden, pero el sábado que viene seguirá siendo un sábado de alto riesgo", manifestó el presidente ante los medios nacionales, donde confirmó que el dispositivo de seguridad reforzado continuará a pleno rendimiento. "Seguiremos contando con rutas de movilización especialmente designadas", explicó.

El mandatario redobló sus críticas a los "movimientos de extrema izquierda" que, alimentados por las redes sociales, han terminado instrumentalizando las protestas de los estudiantes para poner en práctica su "fascinación por la violencia".

"Las redes sociales perjudican a nuestras democracias porque generan una especie de conmoción ante las escenas de violencia, ya que para algunos son un instrumento para movilizar a los peores", afirmó. "La respuesta a esto", insistió, "solo puede basarse en la seguridad".

El presidente prometió desde Marsella "anuncios contundentes" para responder a las "legítimas demandas" de los estudiantes, pendientes ahora de la reunión prevista entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, con varias organizaciones de estudiantes (primero, de secundaria; después será el turno de las universitarias).

Luego, se celebrará una rueda de prensa que contará con la participación de los ministros de Educación Nacional, Edouard Geffray, y de Educación Superior, Philippe Baptiste.

(Imagen: EFE / Radek Pietruszka)

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