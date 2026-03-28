Lula ratifica apoyo a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU

En una declaración que marca una diferencia con la postura oficial de Santiago, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este sábado su compromiso con la postulación de Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Este respaldo se mantiene firme aun cuando el Ejecutivo chileno comunicó recientemente que no continuará apoyando formalmente dicha candidatura.

A través de una publicación en la plataforma X, el jefe de Estado brasileño aclaró la posición de su país en conjunto con otro aliado regional. “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU”, manifestó Lula de forma categórica.

El líder del Partido de los Trabajadores fundamentó su decisión resaltando el extenso recorrido político e internacional de la exmandataria chilena. En ese sentido, Lula aseguró que “Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres”.

Asimismo, el presidente brasileño enfatizó que la figura de Bachelet representa una oportunidad para la región, pues “posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”.

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