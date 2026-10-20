Lula desafía a Flávio Bolsonaro a revelar sus datos bancarios y telefónicos antes de la segunda vuelta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que este martes autorizará al Tribunal Superior Electoral (TSE) a revisar sus datos bancarios y telefónicos, así como los de sus familiares más cercanos.

Además, desafió al candidato Flávio Bolsonaro a adoptar la misma medida, en medio del cruce de acusaciones de corrupción que ambos protagonizaron durante el último debate televisado.

Lula entregará esta autorización al TSE con la expectativa de que su rival en la segunda vuelta del próximo domingo haga lo mismo, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y telefónico de sus empresas y de la familia Bolsonaro.

"Es necesario de una vez por todas en este país, acabar con la historia del ladrón que ataca a la gente honesta", ha dicho el presidente brasileño en un acto de campaña celebrado en Porto Alegre.

"Todo el mundo sabe la historia de cada uno. Yo no puedo permitir que un miliciano se coloqué detrás de mí en el debate con la palabra corrupto escrita en la mano. Corrupta es su familia", ha expresado, en alusión a los gestos y muecas de Bolsonaro durante el debate en cada intervención de Lula.

"Es el momento de que la sociedad brasileña sepa en quién está votando", ha dicho el presidente brasileño, quien incluyó a sus cinco hijos en la autorización porque, según explicó, "en cada elección se inventan una cosa en contra de mi familia".

ÚLTIMA ELECCIÓN DE LULA

Lula ha confirmado que esta será su "última disputa electoral", por lo que aseguró que no puede permitir que un "ladrón" ponga en juego su reputación política. "Esto es una defensa de mi honor, del honor de mi familia y sobre todo de la defensa de este país que no puede tener a un ladrón gobernando".

"Quiero sabe dónde están los 134 millones de reales (cerca de 23 millones de dólares) del Banco Master, quiero saber cómo se compró una cosa de diez millones de reales con un salario que es igual que el mío", ha reclamado.

Lula se refiere a un controvertido préstamo de dicho banco para financiar una película sobre el expresidente y padre de Flávio, Jair Bolsonaro, así como al pago de una mansión en un exclusivo barrio de Brasilia con su sueldo de senador, aunque el precio original de la propiedad estaría entre los cinco y seis millones de reales.

"Que tenga el coraje de mostrar que es honesto", ha retado el presidente brasileño, quien ya había lanzado el mismo desafío al candidato de la ultraderecha, al que acusó de servir a los intereses de la actual administración estadounidense. "Para que el pueblo sepa quien es quien", afirmó.

Brasil celebrará este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un escenario de empate técnico y extrema paridad, aunque Flávio Bolsonaro —tras la sorpresa que supuso su victoria en la primera tanda— parte con una ligera ventaja, según la mayoría de las encuestas.

Tanto Lula como Flávio registran altos niveles de rechazo entre el electorado, por lo que el 8% que suman los indecisos y quienes votan en blanco o nulo podría resultar decisivo en los comicios del domingo 25.

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