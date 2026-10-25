Lula consigue la reelección en Brasil al imponerse ante Bolsonaro

El actual presidente brasileño Lula da Silva logró imponerse en el balotaje de este domingo ante Flávio Bolsonaro, logrando dar vuelta los resultados y conseguir la reelección.

De acuerdo a los resultados oficiales con el 99,80% de las urnas escrutadas, el mandatario de Brasil ganó la segunda vuelta con un 51,76% de los votos, frente al 48,24% de Bolsonaro.

Esto significa un resultado inédito para el país latinoamericano, ya que es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que consiguió el segundo lugar en la primera vuelta electoral, logra imponerse en el balotaje.

De esta forma, el candidato del Partido de los Trabajadores asumirá el próximo 5 de enero su cuarto mandato no consecutivo como la máxima autoridad.

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