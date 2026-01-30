Luigi Mangione evitará la pena de muerte por el asesinato de CEO de UnitedHealthcare en 2024

La jueza federal de distrito Margaret Garnett resolvió que Luigi Mangione, acusado del asesinato en diciembre de 2024 de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, no enfrentará la pena de muerte tras la eliminación de los cargos federales de asesinato y armas.

La magistrada desestimó los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas, lo que impide a la fiscalía solicitar la ejecución federal del acusado de 27 años.

Argumentó que los cargos de acoso que permanecen vigentes no cumplen con la definición de “crimen de violencia” establecida por la Corte Suprema, condición indispensable para habilitar la pena capital. El proceso federal continuará con cargos de acoso, que prevén una posible condena de cadena perpetua sin libertad condicional.

La juez dio 30 días al Departamento de Justicia para que presente alegaciones ante esta resolución. Sin embargo, los dos crímenes de acoso sí que implican la posibilidad de que Mangione enfrente la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Cabe señalar que el joven también enfrenta nueve cargos en un tribunal del estado de Nueva York, entre ellos el de asesinato en segundo grado, pero en este territorio no hay pena de muerte. En ambos procesos, Mangione se ha declarado inocente.

(Imagen: Shannon Stapleton / AP)

PURANOTICIA