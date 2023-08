Los presos rusos que fueron liberados para batallar con Wagner y volvieron al país a cometer terribles crímenes

"Es como si nos hubieran asesinado a todos. Es una señal para toda la escoria ahí fuera: 'hagan lo que quieran, no los van a castigar'".

Muchos abogados consultados para este reportaje declararon que no podían hacer nada en estos casos . Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen y la única manera de que vuelvan a prisión es que delincan de nuevo.

"Por supuesto que sé quién es el responsable por la muerte de mi hija y sé que no era su primer crimen... Es duro para mí... pero no soy una estúpida. Sé que no lo van a quitar de la circulación de por vida".

PURANOTICIA // BBC MUNDO