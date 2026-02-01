Llega a Caracas Laura Dogu, enviada de EE.UU., en señal de nuevo acercamiento diplomático

Este sábado ha llegado a Caracas la enviada del presidente estadounidense, Donald Trump, para Venezuela, Laura Dogu, encargada de negocios en una muestra más del acercamiento diplomático entre ambos países. "Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", ha publicado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en redes sociales.

La visita servirá para "marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional", ha añadido Gil.

Dogu, que fue embajadora en Honduras y Nicaragua, reemplaza en el puesto a John McNamara, según ha informado la Embajada de Estados en Venezuela. Anteriormente, fue asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI.

Hace cerca de dos semanas, McNamara viajó a Caracas para "para realizar una evaluación inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones" de las respectivas embajadas. Posteriormente, el Gobierno venezolano confirmó que también enviaría un equipo a Washington.

