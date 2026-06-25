Líderes latinoamericanos ofrecen ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

Diversos líderes de América Latina han expresado su solidaridad con Venezuela y han anunciado el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal especializado tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el noreste del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su respaldo al pueblo venezolano y confirmó que su Gobierno ya mantiene coordinación con Caracas para atender la emergencia.

"Solidaridad con el pueblo de Venezuela" y ha confirmado que la cartera de Exteriores está ya "en contacto" con Caracas. "Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad", ha manifestado, antes de resaltar que "México siempre es y será solidario".

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por los daños ocasionados por los sismos y adelantó que su administración analiza posibles mecanismos de apoyo.

"Profunda preocupación y consternación" por los seísmos y ha desvelado que dio orden de que se "evalúe" la situación y "las medidas de asistencia que Brasil puede adoptar". "Reafirmo nuestra determinación de apoyar al Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de este país hermano, cuyo pueblo ha demostrado gran resiliencia ante la adversidad", ha subrayado.

Desde Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel también transmitió sus condolencias y destacó la labor que realiza el personal sanitario cubano en territorio venezolano.

"Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país", ha señalado, quien además indicó que el personal cubano de Salud "coopera activamente en la atención a los damnificados".

En Guyana, el presidente Irfaan Ali lamentó las consecuencias de los movimientos telúricos y reiteró la disposición de su país para colaborar.

Ha señalado su "tristeza" por "la magnitud, la gravedad y la destrucción" causadas por los dos potentes terremotos registrados en Venezuela. "Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela", ha señalado.

Asimismo, tendió la mano a las autoridades venezolanas: "Como vecinos, estamos dispuestos a ofrecer ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro cariño, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con las familias de los afectados y con el pueblo de Venezuela", ha indicado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío inmediato de asistencia humanitaria y destacó que la respuesta de su país estará guiada por principios humanitarios.

Ha trasladado su "solidaridad" al "pueblo hermano de Venezuela" y ha confirmado que ha dispuesto "el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia". "Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", ha recalcado a través de redes sociales.

La Presidencia de Argentina también manifestó su apoyo a Venezuela y aseguró que sigue de cerca la evolución de la situación.

Ha expresado su "más profunda solidaridad con el pueblo venezolano" tras los sismos. "Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", ha dicho.

Además, añadió: "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente, Javier Milei, extiende su mano de solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", ha dicho en su nota, firmada por el propio mandatario argentino.

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele confirmó que su país ya ofreció apoyo concreto para enfrentar la emergencia.

Ha indicado que las autoridades han ofrecido ayuda a Venezuela y ha destacado que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

A las muestras de respaldo se sumó el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien reiteró la disposición de su Gobierno para colaborar con las labores de emergencia.

Ha mostrado su "solidaridad" con la población venezolana. "Nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, informó que sostuvo una conversación con la mandataria venezolana para transmitirle el apoyo de su país y coordinar acciones de asistencia.

Ha confirmado que ha hablado con Rodríguez para expresarle su "más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto".

"A primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas", ha dicho. "Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles", ha reseñado.

En la misma línea, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su respaldo al pueblo venezolano y reiteró la disposición de su país para colaborar.

Ha trasladado su "mayor solidaridad y acompañamiento" a Venezuela "por el terremoto y sus consecuencias". "Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", ha puntualizado a través de un breve mensaje en redes sociales.

Finalmente, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas y a los equipos que trabajan en las labores de emergencia.

Ha destacado que el país centroamericano "abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país". "Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos", ha zanjado.

PURANOTICIA