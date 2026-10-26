Líderes latinoamericanos felicitan a Lula da Silva tras su reelección en Brasil

Los principales líderes de América Latina felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva tras su reelección como presidente de Brasil, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el resultado y afirmó que "ganó el pueblo de Brasil". En la misma línea, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó el triunfo como una "victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social".

Por su parte, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que destacó la "contundente muestra de participación cívica y democrática", además de reiterar su voluntad de mantener los vínculos de vecindad y solidaridad entre los países latinoamericanos.

En tanto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, subrayó que ambas naciones comparten "una historia y desafíos comunes" y manifestó su compromiso de impulsar nuevas oportunidades de cooperación conjunta.

Desde Uruguay, Yamandú Orsi reveló que mantuvo una conversación telefónica directa con el mandatario electo, a quien calificó como "un amigo", para felicitarlo por lo que describió como una "fiesta democrática".

El llamado a fortalecer la cooperación regional también estuvo presente en los mensajes de otros dirigentes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que América Latina tiene "enemigos comunes y desafíos compartidos", y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos de la región.

En una línea similar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, abogó por fortalecer una "agenda común de integración y desarrollo", mientras que el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó su disposición a continuar cooperando en beneficio de ambos países.

Asimismo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó su deseo de que durante el nuevo cuatrienio se avance hacia "una América Latina más integrada y próspera".

Finalmente, la dirigente política peruana Keiko Fujimori también se sumó a las felicitaciones, destacando la importancia de consolidar la alianza estratégica bilateral y priorizar "el desarrollo sostenible de la Amazonía", en vísperas del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

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