Líderes europeos expresan sus condolencias por el mortal incendio en Andalucía que deja 12 fallecidos y 23 desaparecidos

Líderes europeos comenzaron a expresar este viernes sus condolencias a los familiares de las víctimas y a los afectados por el incendio forestal registrado en Los Gallardos, en la provincia de Almería (España), que hasta el momento deja un saldo de 12 personas fallecidas y otras 23 desaparecidas.

Entre las muestras de apoyo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, manifestó su "profundo pesar" por la tragedia. "Nuestra cercanía va a las familias de las personas desaparecidas y a todos aquellos que han visto involucrados en esta dramática emergencia", señaló, antes de agregar que "Italia está al lado de España y del pueblo andaluz en este momento de gran dolor".

Por su parte, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó haber recibido "con gran tristeza" la noticia del incendio y recordó que su país también enfrenta una compleja temporada de incendios forestales.

En ese contexto, sostuvo que estos siniestros representan "un reto común para Portugal y España, que tantas veces se prestan ayuda mutua", y añadió: "En nombre de Portugal, también quiero transmitir unas palabras de consuelo a todos los españoles. Siempre estaremos juntos", a través de sus redes sociales.

Otra de las autoridades que se pronunció fue el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, quien envió un mensaje de solidaridad pocas horas antes del enfrentamiento entre las selecciones de Bélgica y España por los cuartos de final del Mundial que se disputa en Norteamérica.

"Esta noche, Bélgica y España se enfrentan sobre el terreno de juego. Pero nuestros pensamientos están con Andalucía, devastada por unos incendios de una violencia terrible", escribió el canciller, quien calificó a la región como "una segunda casa para muchos belgas".

Asimismo, agregó: "A las víctimas de estos incendios y a sus allegados les expreso mis más sinceras condolencias. Toda nuestra solidaridad va para España, sus habitantes y sus bomberos, que luchan sin descanso contra las llamas".

ORIGEN DEL INCENDIO

Mientras continúan las labores para controlar la emergencia, las autoridades españolas apuntan al tendido eléctrico como la principal hipótesis sobre el origen del incendio.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que la emergencia presenta importantes dificultades debido a las características del terreno.

"Es una situación muy compleja porque hay múltiples diseminados, hay prácticamente casi infinitos diseminados. Y por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar con los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria", indicó.

En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también apuntó a la posible caída de un poste del tendido eléctrico como causa del siniestro. En una entrevista con Cadena COPE, aseguró que "se derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

Hasta el momento, el incendio ha consumido un perímetro de 3.150 hectáreas, mientras que en las labores de combate trabajan 464 efectivos y 124 vehículos, incluidos 21 retenes con 150 bomberos y nueve camiones. A ellos se sumó la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazada desde Morón de la Frontera (Sevilla), con 64 efectivos, 12 vehículos autobomba y dos camiones nodriza.

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